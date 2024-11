Stand: 25.11.2024 12:02 Uhr Betrunkener baut Unfall und greift Polizisten an

Ein 37-Jähriger hat in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) betrunken einen Unfall gebaut und ist dann vom Unfallort geflohen. Laut Polizei war der Mann am Samstag von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren. Weil er allein nicht mehr herauskam, rief er einen Bekannten, der ihm half, das Auto aus dem Graben zu ziehen. Beide fuhren davon, allerdings hatten Zeugen bereits die Polizei verständigt. Die Beamten kontrollierten die Männer und stellten fest, dass beide betrunken waren. Der 37-Jährige sei aggressiv geworden, so die Polizei. Als die Beamten daraufhin versuchten, ihn festzunehmen, habe er den Kopf eines Beamten gegriffen und sei mit ihm zu Boden gestürzt. Beide wurden dabei leicht verletzt. Gegen beide Männer wird nun ermittelt.

