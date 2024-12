Stand: 13.12.2024 14:12 Uhr Betrunkener Mann bedient Bagger: Polizei stoppt 42-Jährigen

Ein Betrunkener hat am Donnerstag auf einer Baustelle in Loxstedt (Landkreis Cuxhaven) für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, stoppten Beamte den Mann, als er gerade einen Bagger bediente. Demnach wohnt der 42-Jährige gleich gegenüber der Baustelle und war erst kurz zuvor mit seinem Auto nach Hause gekommen. Nachdem er einige Zeit in seinem Haus verbracht hatte, betrat er schließlich die Baustelle, setzte sich in den Bagger und begann diesen zu bedienen. Laut Polizei wurde er dabei von Zeugen beobachtet, die Alkoholgeruch bei dem Mann bemerkten. Alarmierte Einsatzkräfte stellten später bei einem Atemtest einen Alkoholwert von mehr als zwei Promille fest. Die Beamten führten eine Blutentnahme durch und zogen den Führerschein des Mannes ein. Anschließend leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn ein. Über entstandene Schäden machte die Polizei keine Angaben.

