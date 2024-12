Stand: 10.12.2024 11:04 Uhr Täter nutzen Bagger für Diesel-Diebstahl im Landkreis Nienburg

Unbekannte Täter haben aus einer mobilen Tankanlage bei Steimbke (Landkreis Nienburg) etwa 1.500 Liter Diesel gestohlen. Mit einem Bagger hätten die Täter die Tankanlage von einer Baustelle zwischen Steimbke und Lichtenhorst (Landkreis Nienburg) bis an die Kreisstraße abtransportiert, sagte eine Polizeisprecherin. Dort füllten sie die rund 1.500 Liter Diesel aus der mobilen Tankanlage am vergangenen Wochenende in einen anderen Behälter um. Der befand sich laut Polizei offenbar auf einem mitgebrachten Transporter. Den Kettenbagger und die leere Tankanlage ließen sie an der Straße zurück. Der Schaden wird auf etwa 2.400 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer (05021) 921 20 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.12.2024 | 10:01 Uhr