Stand: 11.04.2024 07:14 Uhr Nach Schaden durch Bagger: Gasleitung in Langenholzen repariert

Im Alfelder Ortsteil Langenholzen (Landkreis Hildesheim) ist bei Baggerarbeiten auf einem Privatgrundstück versehentlich eine Gasleitung beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, konnte das Leck noch am späten Mittwochabend vom Gasversorger repariert werden. In den Ortsteilen Langenholzen und Sack musste dafür die Gaszufuhr für mehrere Stunden abgestellt werden. Zudem mussten einige Anwohnerinnen und Anwohner rund um das Privatgrundstück vorsorglich ihre Häuser verlassen. Nach Polizeiangaben wurde für die Dauer des Einsatzes die Ortsdurchfahrt Langenholzen gesperrt. Mittlerweile ist die Gaszufuhr wieder freigegeben und die Bewohner konnten in ihre Häuser zurückkehren.

