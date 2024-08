Beschädigte Huntebrücke bei Elsfleth: Heute kommt das Ersatzteil Stand: 16.08.2024 08:25 Uhr Die Reparatur der Huntebrücke bei Elsfleth soll in rund einer Woche abgeschlossen sein. Dann könnten wieder Züge von Berne nach Nordenham fahren. Heute soll ein neues Brückenteil montiert werden.

Der Schwimmkran "Athlet" soll das 24 Meter lange und 58 Tonnen schwere Ersatzbrückenteil am Vormittag einsetzen. Abgeschlossen sind die Arbeiten damit aber noch nicht. In den kommenden Tagen müssen noch die Gleise und die erneuerte Oberleitungsanlage aufgebaut und angeschlossen werden. Die Strecke nach Nordenham werde voraussichtlich in der Nacht von Freitag, 23. August, auf Sonnabend für den Verkehr freigegeben, sagte Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD).

Videos 1 Min Elsfleth: Ersatzbrückenbau über Hunte liegt im Plan Ein Schwimmkran hat das tonnenschwere beschädigte Brückenteil angehoben und an Land gebracht. Ende August sollen die Züge wieder rollen. (07.08.2024) 1 Min

Zugverkehr auf Huntebrücke seit Kollision eingestellt

Im Juli hatte ein Binnenschiff die Brücke gerammt und beschädigt. Seitdem ist der Bahnverkehr unterbrochen. Die wirtschaftlichen Folgen für die Region sind erheblich: Die Häfen Brake, Oldenburg und Nordenham sind auf die Verbindung angewiesen und seitdem abgeschnitten. Sie beklagen drohende Einnahmeausfälle in Millionenhöhe. Zwei im Hafen von Brake gestrandete Loks wurden zwischenzeitlich per Binnenschiff abtransportiert.

Huntebrücke: Zweiter Unfall binnen weniger Monate

Bereits im Februar hatte ein Schiff die eigentliche Huntebrücke bei Elsfleth gerammt und beschädigt, auch damals konnten Güter auf der Bahnstrecke über Wochen nicht mehr transportiert werden. Damit solche Unfälle nicht noch einmal passieren, beschäftigt sich nach Angaben des Wirtschaftsministeriums derzeit eine Arbeitsgruppe mit Vorsorgemaßnahmen.

