Stand: 24.11.2022 09:24 Uhr Beleidigungen, Rassismus und Pyrotechnik bei Fußballspiel

Dass es nach dem Landesliga-Spiel WSC Frisia gegen SV Wilhelmshaven Anfang des Monats im Jadestadion in Wilhelmshaven Körperverletzungen gab, ist schon bekannt. Das war laut Polizei aber noch nicht alles: Ermittelt wird jetzt auch wegen zwei farbiger Rauchbomben mit blauem und grauem Rauch. Diese wurden den Angaben zufolge direkt nach Spielende in den Blöcken E und F entzündet - eine von ihnen wurde dann auf den Platz getragen. Außerdem soll es während des gesamten Spiels zu beleidigenden und ausländerfeindlichen Äußerungen von den Zuschauerrängen in Richtung der Spieler gekommen sein. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, sich zu melden.

