Stand: 17.02.2024 09:40 Uhr Bekifft auf dem E-Scooter: 16-Jähriger an Mutter übergeben

Ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer ist der Polizei am Freitagabend gegen 22 Uhr in Leer aufgefallen. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Cannabis stand. Zudem war sein Gefährt den Angaben zufolge nicht versichert. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe und untersagten dem 16-Jährigen die Weiterfahrt. Stattdessen wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Mutter übergeben, so die Polizei.

