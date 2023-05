Stand: 10.05.2023 18:01 Uhr Niedersachsen: Zahl der Unfälle mit E-Scootern erneut gestiegen

Die Zahl der Unfälle mit E-Scootern ist in Niedersachsen erneut deutlich gestiegen. Im vergangenen Jahr kam es zu 843 E-Scooter-Unfällen mit Personen- oder schwerwiegendem Sachschaden, wie das Bundesamt für Statistik am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Zu den häufigsten Unfallursachen zählt laut den vorläufigen Zahlen weiterhin Alkohol. Dem niedersächsischen Innenministerium zufolge gab es 2021 in dem Bundesland 634 Unfälle mit den elektrischen Tretrollern. Die Zahl der Fahrzeuge steigt den Angaben von Anfang des Jahres nach stetig - laut dem Statistischen Bundesamt ein weiterer Grund für den Anstieg der Unfallzahlen. 2022 sind bei den Unfällen in Niedersachsen zwei Menschen gestorben und 124 wurden schwer verletzt. Die meisten von ihnen waren die Fahrer und Fahrerinnen der Roller. Auch bundesweit ist die Zahl der Unfälle mit E-Scootern im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Bei 8.260 Roller-Unfällen seien Menschen zu Schaden gekommen. Das bedeute einen Anstieg um 67 Prozent, hieß es.

