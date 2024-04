Stand: 09.04.2024 06:56 Uhr Bei Überholmanöver: Radfahrer in Osten lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der L113 in Osten (Landkreis Cuxhaven) ist ein 27-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 85-jähriger Autofahrer den Radfahrer am Montagmittag überholen. Offenbar hielt er dabei den seitlichen Abstand nicht ein. Gleichzeitig soll der Radfahrer unerwartet in Richtung Auto gelenkt haben. Der Mann prallte daraufhin gegen die Windschutzscheibe und wurde lebensgefährlich verletzt. Er kam mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Der Senior blieb bei dem Unfall unverletzt. Die L113 im Bereich Osten war für mehrere Stunden voll gesperrt.

