Stand: 29.08.2023 09:14 Uhr Bauernhaus im Landkreis Cloppenburg geht in Flammen auf

Am frühen Dienstagmorgen ist in Löningen (Landkreis Cloppenburg) der Dachstuhl eines Bauernhauses in Brand geraten. Das Wohnhaus wird derzeit umgebaut und ist deshalb unbewohnt. Ersten Erkenntnissen der Feuerwehr zufolge brach der Brand im Obergeschoss aus und griff dann auf den Dachstuhl über. Wegen der ländlichen Lage sei es zunächst schwierig gewesen, den Einsatzort mit Löschwasser zu versorgen, hieß es. Die Feuerwehrleute mussten eine circa 500 Meter lange Schlauchleitung verlegen. Die Schadenshöhe ist noch unklar, ebenso die Ursache des Brandes. Wahrscheinlich sei das Haus nicht mehr bewohnbar, hieß es.

VIDEO: Löningen: Dachstuhl von Bauernhaus brennt komplett aus (1 Min)

