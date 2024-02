Stand: 01.02.2024 11:27 Uhr Bau von Wasserstoff-Anlage im Hafen von Brake beginnt

Im Hafen von Brake (Landkreis Wesermarsch) an der Weser hat am Donnerstag der Bau einer Wasserstoff-Anlage begonnen. Betreiber ist ein Unternehmen aus Frankreich namens Lhyfe. Die Anlage soll Anfang 2025 in Betrieb gehen und Firmen rund um den Hafen mit klimafreundlichem Wasserstoff beliefern. Die Kapazität soll bei zehn Megawatt liegen und es sollen täglich bis zu vier Tonnen Wasserstoff an erneuerbarer Energie produziert werden. Zum symbolischen Spatenstich kam unter anderem Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD).

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wasserstoff