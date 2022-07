Barnstorf: Polizei findet Auto mit Leichnam in der Hunte Stand: 07.07.2022 10:38 Uhr Bei der Suche nach einem seit rund neun Monaten vermissten Mann haben Polizeitaucher in der Hunte zwischen Goldenstedt und Barnstorf einen Pkw mit einem Toten gefunden.

Zuvor war der Fluss zwischen Goldenstedt und dem Barnstorfer Ortsteil Rechtern mit einem Sonarboot abgesucht worden. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, handele es sich bei dem entdeckten Audi um den Wagen des Vermissten. Der Mann war Ende September vergangenen Jahres aus einer Unterkunft in Drentwede (Kreis Diepholz) verschwunden. Eine Untersuchung des Fahrzeugs ist für Donnerstag angesetzt. Auch die Leiche wurde geborgen und soll am Donnerstag in der Rechtsmedizin obduziert werden. Ob es sich um den gesuchten Mann handelt und ob der Tote einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Polizei: Mann könnte am Tag des Verschwindens in Cloppenburg gewesen sein

Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte der Mann Fahrzeuge und Fahrzeugteile, landwirtschaftliche Zugmaschinen und Geräte ge- und verkauft haben. Am Tag seines Verschwindens könnte er ein Geschäft im Bereich Cloppenburg abgewickelt haben, hieß es. Die Beamten seien in den vergangenen Monaten unzähligen Hinweisen und Spuren nachgegangen, bis das Auto am Mittwoch entdeckt worden sei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.07.2022 | 06:30 Uhr