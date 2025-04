Stand: 08.04.2025 13:01 Uhr Deutsche Bahn testet neue Friesenbrücke in Weener

Die Friesenbrücke bei Weener (Landkreis Leer) ist am Montag erstmals geschlossen worden. Die Deutsche Bahn (DB) testet nach eigenen Angaben derzeit, wie sich das 335 Meter lange Bauwerk öffnen und schließen lässt. Das Auf- und Zudrehen sowie das Absetzen des drehbaren mittleren Teils erfolgt laut einer Bahnsprecherin noch mehrfach in dieser Woche. Herzstück sei ein Drehpfeiler, der das 1.800 Tonnen schwere Mittelteil anheben und in kurzer Zeit um 90 Grad drehen kann. Voraussichtlich spätestens im Sommer soll das Passieren der Brücke für Fahrradfahrer und Fußgänger möglich sein, hieß es. Wann die ersten Züge über die Brücke fahren, ist den Angaben zufolge noch nicht klar. Der Neubau war erforderlich, weil 2015 ein Frachter die damals geschlossene Klappbrücke gerammt und zerstört hatte. Die Anlage soll nach Angaben der Bahn die größte Hub-Dreh-Brücke für den Eisenbahnverkehr in Europa werden.

VIDEO: Erste Tests der Friesenbrücke bei Weener (1 Min)

