Stand: 02.09.2024 12:34 Uhr Badeunfall: Mann ertrinkt in Kleiner Weser in Bremen

Ein 34-jähriger Mann ist am Sonntag in der Kleinen Weser in Bremen ertrunken. Ein Zeuge hatte laut Polizei von seinem Stand-Up-Paddlebord aus gesehen, wie der Mann heftig mit den Armen ruderte und immer wieder mit dem Kopf unter Wasser geriet. Gemeinsam mit einem weiteren Helfer, der vom Ufer aus ins Wasser gesprungen war, habe der Stand-Up-Paddler daraufhin den bereits leblosen Mann ans Ufer gezogen, so die Polizei. Die Versuche der beiden Ersthelfer sowie der alarmierten Einsatzkräfte, den Mann wiederzubeleben, scheiterten. Die Kriminalpolizei ermittelt.

