Stand: 12.08.2024 10:38 Uhr Hannover: Zwei schwere Badeunfälle in Freibädern an einem Tag

In gleich zwei Freibädern der Stadt Hannover kam es am Dienstag zu Badeunfällen. Nach Angaben der Stadt war ein Badegast im Lister Bad nach dem Sprung von einem 3-Meter-Brett nicht mehr ansprechbar und musste reanimiert werden. Außerdem sank am Dienstag ein Kind im Hainhölzer Bad nach dem Sprung ins Becken auf den Grund. Die Badeaufsicht zog den 13-Jährigen aus dem Wasser. Der Junge wurde ebenfalls reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das Hainhölzer Bad blieb wegen des Vorfalls am Mittwoch geschlossen. In beiden Fällen sei die Rettung aufmerksamem Personal zu verdanken, das sofort Rettungsmaßnahmen eingeleitet habe, teilte die Stadt Hannover mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.08.2024 | 15:00 Uhr