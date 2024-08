Stand: 15.08.2024 19:02 Uhr Tödlicher Badeunfall in Friedland: Mann geht in Kiesteich unter

Im Landkreis Göttingen ist ein 59 Jahre alter Mann bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Laut Polizei ging der Mann am Donnerstag in der Gemeinde Friedland bei Reinshof im "Oppermann'schen Kiesteich" schwimmen. Gegen 12 Uhr sei der Mann aus ungeklärter Ursache plötzlich in dem See untergegangen, so eine Sprecherin. Weitere Badende hätten sofort versucht, den Mann zu finden - ohne Erfolg. Die alarmierte Feuerwehr suchte den Vermissten mit Tauchern, Booten und einer Drohne. Gegen 14 Uhr fanden Taucher der Feuerwehr Northeim den leblosen Körper des 59-Jährigen. Die Polizei ermittelt zur Todesursache.

