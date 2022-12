Stand: 08.12.2022 14:45 Uhr Autofahrerin rutscht mit Kindern in Kanal: Mann rettet sie

In Großheide im Landkreis Aurich ist eine Autofahrerin mit ihrem Auto am Donnerstagmorgen von der Straße abgekommen. Der Pkw überschlug sich und landete kopfüber in einem Kanal. In dem Wagen saßen auch zwei Kinder im Alter von sechs und zehn Jahren. Die 27-jährige Fahrerin war nach Polizeiangaben wegen Glätte von der Straße abgekommen. Ein 33-jähriger Autofahrer bemerkte den Unfall und sprang laut Polizei ins Wasser, um die Mutter und ihre Kinder zu retten. Diese seien lediglich unterkühlt gewesen, hieß es. Ein Kran holte später das Auto aus dem Wasser.

Weitere Informationen Neugnadenfeld: Auto in Kanal - Ersthelfer rettet Fahrerin Der Mann war hinter dem Pkw der 20-Jährigen gefahren. Als deren Auto ins Wasser stürzte, sprang er hinterher. (26.08.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.12.2022 | 14:30 Uhr