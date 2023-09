Auto prallt gegen Baum: Zwei junge Männer sterben bei Oldenburg Stand: 27.09.2023 18:18 Uhr Nach einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Oldenburg ist nach dem 20-jährigen Fahrer nun auch der 19 Jahre alte Beifahrer gestorben. Drei weitere Menschen wurden verletzt.

Nach Angaben der Polizei war der 20-Jährige am Montagabend mit seinem Beifahrer auf der Kreisstraße 10 Richtung Kirchseelte unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert.

Videos 1 Min Kirchseelte: 20-Jähriger stirbt bei Autounfall (26.09.2023) Der Mann war in seinem Auto mit einen Baum kollidiert. Zwei entgegenkommende Wagen prallten auf das Unfallfahrzeug. 1 Min

Unfall bei Kirchseelte: Auto schleudert auf Straße zurück

Zwei entgegenkommende Autos konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierten mit dem Fahrzeug, der 20-jährige Fahrer und sein 19 Jahre alter Beifahrer wurden in ihrem Auto eingeklemmt. Beide wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo der Fahrer wenig später starb. Am Mittwoch erlag auch der Beifahrer im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Insassen der entgegenkommenden Fahrzeuge wurden leicht, eine 55-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Ein Kriseninterventionsteam betreute Angehörige, die zu der Unfallstelle geeilt waren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.09.2023 | 14:30 Uhr