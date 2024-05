Stand: 10.05.2024 08:46 Uhr Auto prallt gegen Baum: Zwei Frauen in Oldenburg schwer verletzt

Bei einem Unfall in Oldenburg sind in der Nacht zu Freitag zwei Frauen verletzt worden. Die 18-jährige Fahrerin des Unfallautos schwebte laut einer Polizeisprecherin am Freitagmorgen weiter in Lebensgefahr. Ihre 25-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war die Fahrerin nach dem Überqueren eines Bahnübergangs aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Danach überschlug sich der Pkw und landete in einem Graben. Weitere Autos waren nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei an dem Unfall nicht beteiligt.

