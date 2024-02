Stand: 15.02.2024 16:24 Uhr Auto prallt frontal gegen Müll-Laster - 60-Jähriger stirbt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B72 bei Lütetsburg (Landkreis Aurich) ist am Donnerstag ein Autofahrer gestorben. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, war der 60-Jährige aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß das Auto frontal mit einem Müll-Laster zusammen. Der Autofahrer wurde nach Polizeiangaben in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war vor Ort. Der 60-Jährige sei jedoch so schwer verletzt gewesen, dass er noch an der Unfallstelle starb, so die Polizei. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die B72 war ab dem Lütetsburger Kreisel nach Norddeich zeitweise voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

