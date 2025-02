Stand: 05.02.2025 10:18 Uhr Auto erfasst ausgebüxtes Pony - Tier stirbt noch am Unfallort

Ein Autofahrer ist in Moorhusen (Landkreis Aurich) mit einem Pony kollidiert. Aufgrund schlechter Sichtverhältnisse am Montagmorgen habe der 32-jährige Fahrer das Tier auf der Fahrbahn zu spät gesehen, schilderte die Polizei. Nach ihren Angaben war es zu dem Zeitpunkt sehr nebelig. Der Autofahrer konnte demnach nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Pony starb am Unfallort, der Autofahrer blieb unverletzt. Das Tier war zuvor von einem benachbarten Grundstück entkommen.

