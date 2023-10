Stand: 07.10.2023 10:06 Uhr Auto erfasst Radfahrer: 30-Jähriger schwer verletzt

In Garrel im Landkreis Cloppenburg ist ein Fahrradfahrer am Freitagabend bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein 73-jähriger Autofahrer den entgegenkommenden 30-jährigen Radfahrer beim Abbiegen auf einen Parkplatz übersehen und mit seinem Wagen erfasst. Das Unfallopfer wurde zunächst vor Ort medizinisch behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

