Auto-Explosion in Wittmund: Polizei nimmt 20-Jährigen fest

Stand: 06.07.2023 13:04 Uhr

Nach der Explosion eines Autos Mitte Mai in Wittmund hat die Polizei einen verdächtigen 20 Jahre alten Mann festgenommen. Das teilt die Zentralstelle zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen der Staatsanwaltschaft Osnabrück mit. Bei der Explosion war niemand verletzt worden. Es entstand an dem hochwertigen Kraftfahrzeug ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes hatten den Wagen untersucht und festgestellt, dass Sprengstoff an dem Wagen angebracht worden war. Der Festnahme waren umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen. Das Amtsgericht Osnabrück ordnete Untersuchungshaft an. Der Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

