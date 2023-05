Stand: 17.05.2023 11:00 Uhr Autoexplosion in Wittmund: Polizei ermittelt gegen zwei Männer

Nach der Explosion eines Autos in Wittmund am Montag hat die Polizei zwei Verdächtige vorläufig festgenommen. Weil Haftgründe fehlen, wurden sie am Dienstag wieder entlassen. Gegen die beiden Männer werde weiter ermittelt. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes hatten zuvor den Pkw untersucht. Dabei stellten sie fest, dass Explosivstoffe an dem Wagen angebracht worden waren. Entsprechende Beweismittel seien gesichert worden. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde beschlagnahmt und wird weiter untersucht. Bei der Explosion des Autos war auch die Fassade eines Einfamilienhauses beschädigt worden. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein hoher fünfstelliger Schaden.

