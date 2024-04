Stand: 10.04.2024 11:16 Uhr Auseinandersetzung mit Machete: Großeinsatz für Polizei

In Bremen musste die Polizei am Dienstag mit einem Großaufgebot eine Auseinandersetzung zwischen bis zu 20 Personen beenden. Die Kontrahenten waren gegen 19 Uhr vor einem Lokal im Stadtteil Gröpelingen aufeinander losgegangen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei sei ein Beteiligter mit einer Machete und ein anderer mit einem abgebrochenen Flaschenhals bewaffnet gewesen. Die Beamten haben die Situation schnell beruhigen können. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Polizei stellte diverse Personalien von Zeugen und Beteiligten fest, die Ermittlungen dauern an.

