Stand: 16.06.2023 09:43 Uhr Aus zwei mach eins: Bäckereigroßhändler fusionieren

Die Bäko Weser-Ems-Mitte mit Standorten in Oldenburg und Braunschweig und die Ebäcko mit Produktionsstätten in Münster und Bielefeld fusionieren. Der Zusammenschluss werde rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres wirksam, wie die Großhändler am Donnerstag mitteilten. Das neue Unternehmen heißt Ebäko eG. Die Firmen handeln mit Rohstoffen, Verpackungen und Maschinen, sie beliefern knapp 1.000 Kunden. An den vier Standorten sind nach Unternehmensangaben mehr als 450 Menschen tätig.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.06.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Handwerk