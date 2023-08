Stand: 30.08.2023 22:32 Uhr Auffahrunfall auf der A1 endet im lautstarken Streit

Zwei Männer haben sich am Dienstag wegen eines Auffahrunfalls lauthals auf der A1 Richtung Osnabrück gestritten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, überholte ein 58-Jähriger mit einem Auto des Bundeswehr-Fuhrparks zunächst einen Lkw bei Wildeshausen (Landkreis Oldenburg). Nach dem Überholvorgang habe der Autofahrer auf dem Hauptfahrstreifen seinen Wagen ohne ersichtlichen Grund stark abgebremst, hieß es. Der 24-jährige Lkw-Fahrer versuchte laut Polizei zwar noch zu bremsen, fuhr jedoch auf das Auto auf. Bei der anschließenden Unfallaufnahme gerieten die beiden Männer offenbar in Streit. Der 24-Jährige habe dabei den 58-Jährigen eine beleidigende Geste gezeigt, erklärte die Polizei. Gegen beide Männer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Den jüngeren Mann erwarte zudem ein Strafverfahren wegen der Beleidigung, teilte die Polizei mit. Die Schadenshöhe schätzen die Beamten auf etwa 10.000 Euro.

