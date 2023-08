Stand: 29.08.2023 15:08 Uhr Asphaltblock auf A28 geworfen: Zwei Jugendliche vor Gericht

Zwei Jugendliche stehen seit Dienstag vor dem Landgericht Oldenburg, weil sie einen Asphaltblock von einer Autobahnbrücke geworfen haben sollen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 16-Jährigen und der 17-Jährigen versuchten Mord vor, wie es vom Gericht hieß. Der Prozess begann einer Sprecherin zufolge unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Laut Anklage warfen die Jugendlichen im Mai 2022 in Uplengen (Landkreis Leer) einen Asphaltblock von einer Brücke auf die A28. Der 30 bis 40 Zentimeter große Block traf demnach ein Auto. Er sei von dem Wagen abgeprallt, ohne größeren Schaden anzurichten, so die Anklage: Ein unter der Einschlagstelle verbauter Metallbügel soll den Autofahrer geschützt haben. Das Urteil fällt voraussichtlich am 12. September.

