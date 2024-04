Stand: 22.04.2024 17:25 Uhr Arbeiter stürzt auf Schiff fünf Meter in die Tiefe

In Bremerhaven ist ein 43-Jähriger bei einem Sturz auf einem Schiff in einer Werft im Fischereihafen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war der Arbeiter am Montagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache fünf Meter tief auf das Oberdeck eines Schiffes gefallen. Der 43-Jährige wurde demnach noch am Unfallort medizinisch versorgt. Anschließend wurde er mithilfe eines Rettungskorbs sowie eines Krans der ansässigen Firma auf den Boden transportiert, wie die Feuerwehr mitteilte. Dabei seien auch Höhenretter der Feuerwehr im Einsatz gewesen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min