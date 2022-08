Stand: 31.08.2022 16:41 Uhr Arbeiten an der Bahnstrecke: Sperrung des Ems-Jade-Kanals

Arbeiten an der Eisenbahnstrecke im Raum Mariensiel sorgen für Einschränkungen im Schiffsverkehr auf dem Ems-Jade-Kanal. Die auch bei Wassersportlern beliebte Wasserstraße muss bis voraussichtlich Ende April kommenden Jahres im Bereich Mariensiel voll gesperrt werden, teilte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz (NLWKN) am Mittwoch in Aurich mit. Der NLWKN ist Betreiber des 73 Kilometer langen Kanals. Die Arbeiten erfolgen im Rahmen der angestrebten Elektrifizierung der Bahnverbindung zwischen Sande und Wilhelmshaven.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.09.2022 | 07:30 Uhr