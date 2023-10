Stand: 04.10.2023 11:59 Uhr Angebliche Unfälle und Einbrüche: Schockanrufer erbeuten 150.000 Euro

Telefonbetrüger haben im Landkreis Diepholz laut Polizei in kurzer Zeit insgesamt etwa 150.000 Euro erbeutet. Einem 57-Jährigen aus Syke erzählten sie, ein Familienmitglied habe einen Unfall verursacht, nun müsse Kaution gezahlt werden. Daraufhin händigte der Mann den Kriminellen Münzen im Wert von mehr als 70.000 Euro aus. In Lemförde verlor eine 73-Jährige mehr als 60.000 Euro Bargeld und Gold. In Stuhr übergab ein 88-jähriger Mann Münzen, nachdem ein Anrufer ihm Angst vor Einbrüchen in der Nachbarschaft gemacht hatte. Die Polizei Diepholz warnt, dass die Betrugsversuche weitergehen: Derzeit wählten die Kriminellen viele Nummern mit Vorwahlen aus der Region. Die Beamten raten, auf solche Anrufe nicht zu reagieren und das Telefongespräch sofort zu beenden. Im Zweifel sollten Angehörige oder die Polizei informiert werden.

