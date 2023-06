Stand: 09.06.2023 09:53 Uhr Alkohol im Blut, Drogen im Auto - Verletzter irritiert mit Aussage

Die Polizei Cuxhaven ist am Donnerstag zu einem Autounfall mit einem erheblich verletzten Insassen gerufen worden. Der Wagen war bei Schiffdorf gegen mehrere Bäume geprallt. Im Wageninneren saß ein Mann, der zwar stark verletzt, aber ansprechbar war. Er machte der Polizei gegenüber widersprüchliche Aussagen. Zunächst sagte er, Fußgänger gewesen zu sein. Später behauptete er, Beifahrer gewesen zu sein. Die Polizei suchte in der Umgebung erfolglos nach einem möglichen Fahrer. Der verletzte Mann war laut Polizei alkoholisiert. Zudem fanden die Beamten im Auto Drogen. Als Sanitäter den Verletzten auf der Trage transportierten, fiel ihm ein weiteres Drogenpäckchen aus der Tasche. Es stellte sich außerdem heraus, dass das Autokennzeichen zehn Tage zuvor in Bremerhaven gestohlen worden war. Der Unfallwagen hatte keine Zulassung und ist auch nicht versichert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.06.2023 | 09:30 Uhr