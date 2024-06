Stand: 12.06.2024 15:29 Uhr Akkus von Elektrorollern im Wert von 16.000 Euro gestohlen

In Leer sind seit Anfang Mai mehrfach Akkus aus Leih-Elektrorollern gestohlen worden. Laut Polizei wurden bislang sieben Diebstähle gemeldet. Der Wert der Beute beträgt rund 16.000 Euro. Die Taten hätten sich jeweils tagsüber ereignet, heißt es von der Polizei. In einigen Fällen hätte die Täter an einem Tag gleich mehrere Elektroroller aufgebrochen und die Akkus entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0491) 97 69 00 zu melden.

