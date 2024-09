Stand: 04.09.2024 13:01 Uhr Ärger in Bremer Schwimmbad: Polizei fertigt diverse Anzeigen

Eine Gruppe Jugendlicher, Frauen und Männer im Alter von 16 bis 32 Jahren hat am Dienstagabend in einem Bremer Freizeitbad für einen Polizeieinsatz gesorgt. Nach Angaben der Beamten hatten die Mitarbeiter des Schwimmbads die Gruppe zuvor aufgefordert, das Bad zu verlassen - unter anderem, weil sie teilweise statt Badekleidung gewöhnliche Textilien trugen. Daraufhin hätten die Angesprochenen die Mitarbeiter angeschrien und beschimpft - genauso wie die eintreffenden Polizisten. Die fertigten schließlich diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen Hausfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wegen eines möglichen illegalen Aufenthalts. Zudem hatte laut Polizei eine schwangere 16-Jährige aus der Gruppe Zigaretten geraucht. In diesem Fall werde das Sozialamt informiert, hieß es.

