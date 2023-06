Stand: 09.06.2023 17:39 Uhr Achtjähriger feuert offenbar Schreckschusswaffe ab

Ein Achtjähriger mit einer Schreckschusswaffe hat in Bookholzberg (Landkreis Oldenburg) einen größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Anwohnerinnen und Anwohner die Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag wegen Gasgeruch alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Kind offenbar eine Schreckschusswaffe im Haus abgefeuert hatte. Die Mutter habe sich im Garten aufgehalten, hieß es. Der Achtjährige bestreitet laut Polizei, die Waffe abgefeuert zu haben. Die Polizei ermittelt und will klären, wem die Waffe gehöre und wie das Kind an die Pistole gekommen sei, teilte ein Polizeisprecher mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.06.2023 | 15:00 Uhr