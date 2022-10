Stand: 14.10.2022 12:05 Uhr Achim schaltet Straßenlaternen nachts aus

Ab November sollen alle Straßenlaternen in Achim (Landkreis Verden) wegen der Energiekrise nachts abgeschaltet werden. Das beschloss der Rat der Stadt. Die erste Hälfte der rund 4.500 Laternen sei bereits mit einem Aufkleber fürs Abschalten markiert worden, sagte ein Stadtsprecher am Freitag. In den kommenden zwei Wochen sollen die restlichen Lampen folgen. Da auch die Stadtwerke noch einige Zeit zur Vorbereitung brauchen, werden die Laternen tatsächlich wohl erst Anfang oder Mitte November nachts ausgeschaltet, sagte der Sprecher.

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiekrise