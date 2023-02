Stand: 15.02.2023 08:36 Uhr Achim: Unbekannte sprengen Geldautomat

In Achim im Landkreis Verden ist in der Innenstadt am frühen Mittwochmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Die Täter zündeten einen Sprengsatz. Laut Polizei wurden dabei die komplette Glasfassade im Untergeschoss und der Geldautomat zerstört. Experten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Hannover überprüfen derzeit, ob sich in dem Schalterraum der Bank noch Sprengmittel befinden. Die Täter sind auf der Flucht. Nach Zeugenangaben fuhren sie einen schwarzen Audi mit gestohlenen Kennzeichen. Bundesweit wurden in diesem Jahr bereits mehr als 60 Geldautomaten gesprengt. Das ergab eine Recherche der ARD.

