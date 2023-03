Stand: 10.03.2023 08:45 Uhr ADFC: Weserradweg erneut beliebtester deutscher Radfernweg

Der Weserradweg vom Weserbergland bis zur Nordsee ist erneut der beliebteste deutsche Radfernweg. Dies ist das Ergebnis der "Radreiseanalyse 2023" des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), die auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin veröffentlicht wurde. Die besonderen Vorteile des Radwegs von Hann. Münden bis Cuxhaven liegen in der landschaftlichen Vielfalt, wie es hieß. Von der Mittelgebirgslandschaft des Weserberglands bis zur Nordsee führe eine gute radtouristische Infrastruktur auf mehr als 500 Kilometern Streckenlänge ohne nennenswerte Steigungen. Die Wege seien gut befahrbar. 12.500 Radtouristinnen und -touristen wurden den Angaben zufolge befragt und haben den Weserradweg auf Platz eins unter den deutschen Radfernwegen gewählt. Der Elbe-Radweg und der Ostseeküstenradweg stehen auf den Plätzen zwei und drei. In Cuxhaven enden damit die beiden beliebtesten deutschen Radwege.

VIDEO: die nordstory Spezial - Erlebnis Weserradweg (88 Min)

Weitere Informationen Mit dem Rad durch den Norden Norddeutschland per Fahrrad entdecken - das ist spannend und erholsam. Hunderte Radwege führen durch die überwiegend flache Landschaft. Eine Auswahl. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Radtouren