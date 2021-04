Stand: 27.04.2021 16:18 Uhr A27 nach stundenlanger Sperrung wieder frei

Nach einem Unfall mit einem Schwerlasttransporter war die A27 bei Uthlede in Fahrtrichtung Cuxhaven am Dienstag stundenlang gesperrt. Der Fahrer war am frühen Morgen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Er kollidierte zuerst mit der Seitenschutzplanke und daraufhin mit der Mittelleitplanke. Der 51-Jährige blieb unverletzt, aber der Unfall zog einen Großeinsatz nach sich: Mehrere Feuerwehrautos waren im Einsatz, darunter zwei Spezialfahrzeuge, die den Kraftstoff aus dem Lkw-Wrack abpumpen mussten. Außerdem hatte sich der Sattelzug bei dem Unfall komplett verkeilt und ein 150 Meter langes Trümmerfeld hinterlassen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund eine Viertelmillion Euro.

