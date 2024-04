Stand: 23.04.2024 09:43 Uhr A1 bei Ahlhorn: Lkw mit Blumenerde kippt um - Sperrung droht

Auf der A1 zwischen dem Ahlhorner Dreieck und der Anschlussstelle Wildeshausen-West (Landkreis Oldenburg) ist am Dienstagmorgen ein mit Blumenerde beladener Lkw umgekippt. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Fahrerin des Lkw Richtung Bremen unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Lkw sei daraufhin auf den Grünstreifen geraten und nach links auf die Fahrerseite umgekippt, so ein Sprecher der Polizei. Derzeit werde die Blumenerde umgeladen, dafür wurde die rechte Fahrspur auf der A1 gesperrt. In den Mittagsstunden soll der Lkw geborgen werden. Dann muss die A1 in Richtung Bremen voraussichtlich im Bereich zwischen dem Ahlhorner Dreieick und Wildeshausen-West gesperrt werden.

