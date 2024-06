Stand: 05.06.2024 09:05 Uhr 84-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall im Landkreis Rotenburg

Ein 84-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag bei Arbeiten in einer Lagerhalle in Breddorf (Landkreis Rotenburg) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei fiel er in der Halle von einem Traktor und verlor dann wahrscheinlich das Bewusstsein. Das Fahrzeug sei weiter gelaufen und die Reifen durchgedreht, so ein Sprecher. Dadurch seien Abgase entstanden und der Mann vermutlich an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Nach Angaben der Polizei war der 84-Jährige allein in der Lagerhalle.

