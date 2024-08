Stand: 23.08.2024 07:22 Uhr 74-jähriger E-Bike-Fahrer stirbt bei Unfall mit Lkw in Lastrup

Ein 74-jähriger E-Bike-Fahrer ist in Lastrup (Landkreis Cloppenburg) mit einem Lkw zusammengestoßen und gestorben. Laut Polizei war der Mann am Donnerstagabend im Ortsteil Hemmelte zunächst auf dem Fahrradweg unterwegs. Dann wollte er die Straße überqueren und habe den Lastwagen übersehen. Obwohl der 45-jährige Lkw-Fahrer noch bremste, konnte er den Zusammenstoß mit dem Pedelec-Fahrer nicht verhindern, hieß es. Der 74-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

VIDEO: Lastrup: E-Bike-Fahrer stirbt nach Unfall mit Sattelschlepper (1 Min)

