Stand: 24.03.2023 10:48 Uhr 70-Jährige fährt mit Geländewagen in zwei Häuser

In Lastrup im Landkreis Cloppenburg hat eine 70-Jährige am Donnerstagnachmittag mit ihrem Geländewagen einen Verkehrsunfall mit hohem Schaden verursacht. Die Seniorin wollte mit ihrem Fahrzeug ein Grundstück verlassen. Dabei fuhr sie zunächst rückwärts in eine Garagenwand und danach vorwärts gegen ein gegenüberliegendes Wohnhaus, sagte eine Polizeisprecherin. Die 70-Jährige und auch die Bewohner der Häuser blieben demnach unverletzt. Die Lastruperin sei allerdings während des Unfalls gesundheitlich angeschlagen gewesen. Bei dem Automatikwagen habe sie den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang verwechselt, so die Polizeisprecherin. An beiden Häusern sowie am Wagen der 70-Jährigen entstand ein Schaden von fast 60.000 Euro.

