Stand: 21.03.2024 12:39 Uhr 57-Jährige schlägt mutmaßliche Diebe mit Schrei in die Flucht

In Ottersberg im Landkreis Verden hat eine 57-Jährige zwei mutmaßliche Diebe in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, hatten zwei Unbekannte am Mittwochvormittag versucht, die Frau in einem Supermarkt zu bestehlen. Demnach lenkten sie die 57-Jährige ab und nahmen ihr währenddessen ihr Portemonnaie aus der Handtasche. Als die Frau den Diebstahl bemerkte, schrie sie laut Polizei die zwei Männer an und entriss ihnen die Geldbörse. Die mutmaßlichen Täter flüchteten daraufhin zu Fuß über den Parkplatz des Supermarkts. Den Angaben zufolge handelte es sich um zwei Männer im Alter von ungefähr 25 Jahren. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04205) 31 58 10 entgegen.

