Stand: 07.10.2022 12:01 Uhr 250 Euro nicht bezahlt: Haftstrafe für 51-Jährigen

Ein 51-Jähriger hat eine Geldstrafe über 250 Euro nicht bezahlt - als Konsequenz muss er nun für knapp einen Monat ins Gefängnis. Am Donnerstagnachmittag hatten Bundespolizisten den Mann im Hauptbahnhof Oldenburg kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass er per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde. Der 51-Jährige musste aus einer Verurteilung wegen Erschleichens von Leistungen noch eine Geldstrafe begleichen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen verbüßen, wie die Beamten mitteilten. Da er den Betrag von 250 Euro nicht bezahlen konnte, brachten die Bundespolizisten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

