Stand: 20.11.2023 20:31 Uhr 21 Menschen nach Säure-Unfall in Bremerhaven verletzt

19 Hafenmitarbeiter und zwei Einsatzkräfte sind am Montag durch austretende Säure auf einem Containerschiff in Bremerhaven verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, klagten die Betroffenen über Atemwegsreizungen, Übelkeit und Erbrechen. Die 21 Verletzten wurden durch Notärzte versorgt und vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Einige Patienten seien stationär aufgenommen worden, sagte ein Sprecher. Die Mehrheit sei leicht verletzt gewesen. Bei dem Stoff habe es sich um Valeriansäure gehandelt. "Die Säure hat einen ekelhaften, scharfen Geruch", erklärte der Sprecher. Für die Bevölkerung bestand nach Angaben der Feuerwehr zu keiner Zeit eine Gefahr. Die Ursache des Austritts der Säure wird in den nächsten Tagen ermittelt.

