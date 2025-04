Stand: 03.04.2025 08:21 Uhr Fahndung: Falschfahrer fährt 20 Kilometer auf der A1

Ein Falschfahrer hat am Freitag auf der A1 bei Emstek (Landkreis Cloppenburg) mehrere Verkehrsteilnehmende in Gefahr gebracht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr der unbekannte Fahrer mit seinem Kleinwagen in Richtung Bremen/Hamburg über eine Strecke von 20 Kilometern in die falsche Richtung. Mehrere Zeugen meldeten den Falschfahrer zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Wildeshausen-Nord. Laut Polizei konnten andere Verkehrsteilnehmer eine Kollision nur durch Notbremsungen und Ausweichmanöver verhindern. "Es war dem Zufall geschuldet, dass es zu keinen schwerwiegenden Unfällen gekommen ist", teilte die Polizei mit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Ahlhorn zu melden.

