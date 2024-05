Stand: 07.05.2024 11:01 Uhr 19-Jähriger nach Unfall mit Quad gestorben

Einen Tag nach einem Unfall mit einem Quad in Hemmoor (Landkreis Cuxhaven) ist ein 19-Jähriger im Krankenhaus verstorben. Der junge Mann war am Sonntagnachmittag bei einer Probefahrt mit dem Fahrzeug von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren. Laut Polizei touchierte er zuvor mehrere Bäume. Das Geländefahrzeug sei noch nicht ordnungsgemäß zugelassen gewesen, hieß es. Die Unfallursache ist noch unklar, die Ermittlungen laufen nach Angaben eines Sprechers noch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.05.2024 | 08:30 Uhr