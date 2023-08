180.000 Schaden nach Unfall mit gemietetem Lamborghini auf A27 Stand: 13.08.2023 12:23 Uhr Mit einem gemieteten Lamborghini hat ein 26-Jähriger einen Unfall auf der A27 bei Bremen verursacht. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 180.000 Euro. Ein anderer Autofahrer wurde verletzt.

Der 26-Jährige war offenbar in dem Sportwagen bei strömendem Regen viel zu schnell unterwegs. Das teilte die Polizei am Sonntag unter Berufung auf Zeugenaussagen mit. Den Angaben zufolge hatte der Lamborghini-Fahrer am Samstagmittag zunächst in Höhe von Bremen-Blockland einen Reisebus überholt. Kurz darauf zog der Wagen auf die rechte Spur - vermutlich, um ein auf der linken Spur fahrendes Auto auf der zweispurigen A27 rechts zu überholen, so ein Polizeisprecher.

Unfall mit Lamborghini: Fahrer musste Führerschein abgeben

Infolge des Manövers brach der Lamborghini auf regennasser Fahrbahn aus, kollidierte mit dem anderen Auto, drehte sich mehrfach und prallte schließlich gegen die Schutzplanke. Der 58 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr habe nicht bestanden, so der Sprecher. Der 26-Jährige blieb unverletzt - doch auch für ihn hat der Unfall Konsequenzen: Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn. Zudem musste der Mann seinen Führerschein abgeben. Darüber hinaus könnten zusätzliche Kosten aufgrund der Schäden am Lamborghini auf ihn zukommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.08.2023 | 11:00 Uhr