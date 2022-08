Stand: 11.08.2022 14:59 Uhr 18-Jährige stirbt in Weyhe bei Zusammenstoß mit Auto

In Weyhe im Landkreis Diepholz ist eine 18-Jährige von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Laut Polizei war ein 28-Jähriger mit seinem Auto auf die Bundesstraße gefahren und hatte dabei die junge Frau auf ihrem Kleinkraftrad übersehen. Sie wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Der Unfall ereignete sich bereits Mittwochabend. Die Bundesstraße war für mehr als drei Stunden gesperrt.

